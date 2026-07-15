Третий член Политбюро ЦК Компартии Китая лишился поста из-за коррупции

Власти Китая исключили из КПК члена Политбюро Ма Синжуя за коррупцию

Власти Китая исключили из Коммунистической партии бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района и члена Политбюро Ма Синжуя, обвинив его в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает The New York Times.

«Ма Синжуй обвиняется в незаконном получении денежных средств и ценных подарков, содействии родственникам в приобретении жилья по льготным ценам, а также в использовании служебного положения для получения сексуальных услуг и вступлении в отношения сексуального характера за денежное вознаграждение», — сказано в публикации.

Отмечается, что 66-летний Ма Синжуй стал уже третьим членом Политбюро, лишившимся своего поста с 2022 года в рамках масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее бывшего замглавы администрации экономико-технологической зоны развития китайского города Нанкин Ян Юлиня приговорили к высшей мере наказания за коррупцию. Уточняется, что общая сумма похищенных чиновником бюджетных средств может достигать 325 миллиардов долларов.

До этого Си Цзиньпин заявил, что в Китае необходимо окончательно искоренить коррупцию и лишить взяточников любых форм укрытия. Глава государства добавил, что борьба с этим социальным явлением остается сложной.