15:41, 12 января 2026Мир

Си Цзиньпин резко высказался о коррупции в Китае

Си Цзиньпин призвал искоренить коррупцию в Китае
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

В Китае необходимо окончательно искоренить коррупцию и лишить взяточников любых форм укрытия. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Мы должны непоколебимо сохранять состояние высокого давления, решительно наказывать коррупцию везде, где она существует, искоренять взяточничество», — указал глава государства.

Си Цзиньпин добавил, что борьба с этим социальным явлением остается сложной. Он сравнил коррупцию с тигром, который мешает как развитию Коммунистической партии Китая, так и всей страны.

С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии, связанными с закупками оборудования. В частности, волна проверок коснулась командования Военно-морскими силами и ракетными войсками страны. 16 декабря 2024 года адмирал и один из влиятельных соратников Си Цзиньпина Мяо Хуа был уволен с поста главы политического комитета Центрального военного совета.

