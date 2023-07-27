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09:29, 27 июля 2023Мир

Китай начал борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии

Bloomberg: китайские военные начали борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китайские военные начали борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии, связанными с закупками оборудования, продолжавшимися более пяти лет, и призвали общественность сообщать о фактах правонарушений. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет об «утечках информации о проектах и армейских подразделениях», а также помощи определенным компаниям в получении тендеров. Департамент развития военного оборудования проведет расследование, затрагивающее экспертов, проверявших процесс проведения тендеров.

Отмечается, что новый этап борьбы с коррупцией совпал с призывом председателя КНР Си Циньпина к китайским вооруженным силам провести модернизацию, в том числе за счет внедрения инноваций. Китай поставил цель создать современную армию к 2027 году.

Ранее стало известно, что украинский конфликт заставил Китай задуматься о собственных возможностях и извлечь уроки. Полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо считает, что китайские военные извлекли урок из военных действий на Украине. В частности, они заключаются в том, что армия должна иметь больше высокоточных ракет и дронов.

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    Виктория Кондратьева
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