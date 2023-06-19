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22:50, 19 июня 2023Мир

В Китае извлекли уроки из украинского конфликта

WSJ: военные действия на Украине заставили Китай задуматься о собственных возможностях

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинский конфликт заставил Китай задуматься о собственных возможностях и извлечь уроки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо считает, что китайские военные извлекли урок из военных действий на Украине. В частности, они заключаются в том, что армия должна иметь больше высокоточных ракет и дронов. Но этими видами оружия КНР уже располагает в количествах, превышающих те, что есть у России, считают журналисты.

«Урок для Китая состоит в том, что действия на Украине значительно увеличили стратегическую неопределенность в отношении того, что может произойти, если они будут настолько глупы, чтобы начать захват Тайваня», — процитировала газета слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Однако не нужно спешить с выводами о том, что Китай может отказаться от возможного вторжения на Тайвань, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией. Так считают опрошенные изданием американские политики.

18 июня стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Как отмечалось, он пробудет в столице Китая два дня. Это была первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Ранее американский представитель Мэттью Миллер рассказал, что Блинкен во время визита в Китай 18-19 июня планирует обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    Марина Совина
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