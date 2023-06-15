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01:15, 15 июня 2023Мир

Блинкен в Китае обсудит перспективы урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Блинкен в КНР обсудит перспективы урегулирования украинского конфликта
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Graeme Jennings / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай 18-19 июня планирует обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Он выразил уверенность, что Блинкен проведет переговоры по этой теме. «Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это было бы важным и полезным», — анонсировало американское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, Блинкен намерен коснуться политики Китая в ряде областей, в том числе ситуацию в Тайваньском проливе. Кроме того, он поднимет вопрос развития отношений Пекина и Москвы в контектсе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее участники саммита G7 призвали Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины. КНР предложили поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН» и наладить прямой диалог с Киевом.

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    Марина Совина
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