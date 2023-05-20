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12:08, 20 мая 2023Мир

Китай призвали надавить на Россию для вывода войск с Украины

Страны G7 призвали Китай надавить на Россию, чтобы она вывела войска с Украины

Фото: Reuters

Властям Китая следует надавить на Россию, чтобы заставить ее вывести свои войска с Украины и завершить военную спецоперацию. С таким призывом к Пекину выступили в совместном заявлении лидеры стран «Большой семерки» (G7) в ходе саммита, который проходит в японской Хиросиме, передает ТАСС.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — говорится в обнародованном документе.

Помимо этого, КНР призвали поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН» и наладить прямой диалог с Киевом.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме отказались от любых попыток урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. По данным издания Corriere della Sera, G7 приняла линию Вашингтона, сформулированную в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским, и будет отклонять любую попытку начать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана.

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Варвара Кошечкина
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