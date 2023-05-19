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21:29, 19 мая 2023Мир

G7 отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине

Corriere della Sera: G7 отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине

Фото: Kyodo / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите в японской Хиросиме отказались от любых попыток урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Об этом пишет Corriere della Sera.

По заявлению издания, «Семерка» приняла линию Вашингтона, сформулированную в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно принятому совместному документу по Украине, страны будут отклонять любую попытку начать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана.

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Марина Совина
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