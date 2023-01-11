Кремль заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что перспектив мирных переговоров с Украиной нет

Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 11 января, приводит ТАСС.

Достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, отметил он.

«Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — сказал пресс-секретарь главы государства.