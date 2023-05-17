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13:54, 17 мая 2023Мир

Лавров заявил о готовности Запада слушать только Зеленского

Глава МИД РФ Лавров: Запад рассматривает только план Зеленского по прекращению конфликта

Фото: Globallookpress.com

Запад готов рассматривать только план президента Украины Владимира Зеленского по прекращению украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Декларируется прямо, что Россия не хочет вести переговоры на условиях Зеленского, а другой основы для переговоров быть не может, что единственным планом, который Запад будет продвигать, это план Зеленского из десяти пунктов», — сказал российский дипломат.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным и рассматривает только план украинского президента Владимира Зеленского. Политик отметил, что план Китая — это просто набор благих пожеланий.

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Глеб Бажуткин
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