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11:39, 5 мая 2023Мир

Боррель раскрыл отношение ЕС к мирному плану Китая по Украине

Боррель: ЕС считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным и рассматривает только план украинского президента Владимира Зеленского. Отношение сообщества к инициативе Пекина раскрыл глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что план Китая — это просто набор благих пожеланий. Он также заключил, что Москва не согласится с планом Киева. «Мирные планы — это хорошо, но Россия заявляет, что у нее есть военные цели, и она продолжит их достижение, продолжит бомбить. Какой разговор о мирном плане возможен в таких условиях?» — добавил Боррель.

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Виктория Кондратьева
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