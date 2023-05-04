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16:34, 4 мая 2023Мир

США усомнились в поддержке мирного плана Китая со стороны Украины

Советник Белого дома Кирби усомнился в поддержке Зеленским мирного плана Китая по Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Для Вашингтона сейчас неясно, сможет ли Китай предложить мирный план, который поддержит президент Украины Владимир Зеленский. Свои сомнения по этому вопросу высказал советник Белого дома и координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Reuters.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые пункты плана Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта представляют большой интерес и демонстрируют искреннее желание КНР помочь в решении кризиса. Он добавил, что частично эти положения могут стать основой для будущего документа.

24 февраля МИД Китая опубликовал мирный план по Украине. Документ состоит из 12 инициатив. Его главные пункты — возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий.

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Виктория Кондратьева
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