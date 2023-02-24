Китай опубликовал план мирного урегулирования на Украине

МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине из 12 пунктов

МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, документ опубликован на сайте ведомства, он состоит из 12 пунктов.

Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин также призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

«Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам», — говорится в документе.

В плане предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Также обращается внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия

Что касается экономических вопросов урегулирования, Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки, прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки.

В заключительном пункте Пекин призвал к содействию восстановления Украины после завершения конфликта и заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обещал, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине представят в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.

