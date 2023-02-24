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04:38, 24 февраля 2023Мир

Китай опубликовал план мирного урегулирования на Украине

МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине из 12 пунктов

Фото: Unsplash.com

МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, документ опубликован на сайте ведомства, он состоит из 12 пунктов.

Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин также призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

«Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам», — говорится в документе.

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В плане предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Также обращается внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия

Что касается экономических вопросов урегулирования, Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки, прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки.

В заключительном пункте Пекин призвал к содействию восстановления Украины после завершения конфликта и заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обещал, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине представят в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.

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Марина Совина
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