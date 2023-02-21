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00:13, 22 февраля 2023Мир

Постпред КНР в ООН рассказал о намерении обнародовать мирный план по Украине

Постпред КНР в ООН Чжан: Китай обнародует мирный план по Украине в ближайшие дни

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине будет обнародован в ближайшее время. Об этом заявил журналистам заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Слова политика приводит РИА Новости.

«Я слышал, что он выйдет в течение нескольких дней», — ответил Чжан Цзюнь на соответствующий вопрос представителей прессы.

Также Чжан Цзюнь уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Вскоре стали известны подробности предложения Китая по мирному урегулированию.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ван И поделился с Украиной пунктами мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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Екатерина Подвигина
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