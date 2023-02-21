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16:13, 21 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о получении от Китая пунктов по мирному урегулированию конфликта

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев получил от Китая пункты мирного урегулирования

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ван И поделился с Украиной пунктами мирного урегулирования конфликта, заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста, и как только получим документ, тщательно его изучим и сделаем выводы», — сказал Кулеба.

Он также отметил, что принцип территориальной целостности — основа внешней политики Украины и Китая, поэтому все, что делал и будет делать Пекин для разрешения конфликта, должно быть нацелено на защиту украинской территориальной целостности.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Вскоре стали известны подробности предложения Китая по мирному урегулированию.

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Алевтина Запольская
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