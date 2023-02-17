Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал РФ и Украину прекратить огонь и начать переговоры

Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, его цитирует ТАСС.

Помимо этого, КНР считает, что к переговорам должны присоединиться США, Евросоюз и НАТО. Запад должен сесть за стол переговоров с Россией, «чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности».

«Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности», — пояснил Чжан Цзюнь.

16 февраля стало известно о подготовке встречи глав МИД Китая и Украины в Германии. По данным газеты The Wall Street Journal, главы МИД Китая и Украины Ван И и Дмитрий Кулеба могут встретиться в Мюнхене на полях конференции по безопасности.

