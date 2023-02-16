Стало известно о подготовке встречи глав МИД Китая и Украины в Германии

WSJ: глава МИД КНР Ван И может встретиться с коллегой с Украины Кулебой в Мюнхене

Главы МИД Китая и Украины Ван И и Дмитрий Кулеба могут встретиться в Мюнхене на полях конференции по безопасности. Об этом стало известно источникам The Wall Street Journal.

Другие подробности подготовки встречи не уточняются. Как напоминает WP, Ван И также собирается посетить Францию, Италию, Венгрию и Россию во время своего европейского турне.

В этом году конференция пройдет 17-19 февраля. Туда в том числе приглашены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Камала Харрис.

Представители России не принимают участие в Мюнхенской конференции в этом году: как говорил председатель Кристоф Хойсген, он не хочет «давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». В МИД России, впрочем, еще до этого отказались от участия.