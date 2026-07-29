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17:43, 29 июля 2026 (обновлено: 17:50, 29 июля 2026)Экономика

Медведев рассказал об испытании на прочность российской экономики

Медведев: Россию испытывают на прочность во всех смыслах этого слова
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россию сейчас испытывают на прочность во всех сферах, включая экономику. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС.

«По сути, нашу страну испытывают на прочность во всех смыслах этого слова, и с экономической точки зрения [тоже]», — сказал политик на форуме «Территория смыслов».

По словам Медведева, жить сегодня приходится в чрезвычайно сложное время. «На долю всех вас, а вы молодые люди, — я уже про нас не говорю, мы люди уже совсем взрослые, — выпала эта тяжелая година», — подытожил он.

В интервью агентству глава МИД России Сергей Лавров назвал «нешуточной» ситуацию, в которой на страну «ополчился весь "цивилизованный", так сказать, мир, который так себя сам называет». Министр также обратил внимание на возобновившиеся заявления западных политиков о желании нанести России «стратегическое поражение».

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