Стал известен состав участников Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции безопасности будут присутствовать Макрон, Шольц, Дуда и Харрис

На Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году приглашены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Камала Харрис. Об этом пишет Reuters.

В этом году конференция пройдет 17-19 февраля. Как стало известно ранее, российские официальные лица не будут принимать в ней участие. Как говорил председатель Кристоф Хойсген, он не хочет «давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». МИД России до этого сам сообщал, что не отправит делегацию в Германию «по различным причинам».

В 2022 году конференция состоялась 18-20 февраля, представители России также не принимали в ней участие. Отказ объяснили тем, что для обладателей не признанных Евросоюзом вакцин от COVID-19 действуют некие ограничения.