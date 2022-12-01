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09:07, 1 декабря 2022Мир

МИД объяснил отказ России участвовать в Мюнхенской конференции

МИД: Россия потеряла интерес к участию в необъективной Мюнхенской конференции-2023

Фото: Pool / Reuters

Россия откажется участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если ее позовут. Причину отказа объяснили в МИД, передает РИА Новости.

«Вновь вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», — заявили в ведомстве.

В МИД считают, что диалог с западными странами утерян, поскольку они ведут конфронтационную политику и пытаются строить архитектуру безопасности в Европе без России. По мнению ведомства, такими шагами Запад только углубляет затяжной раскол на континенте.

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Кроме того, в МИД отметили публикацию в Twitter председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена. Он заявил, что российская делегация не будет приглашена на заседание, при этом он намерен обсудить будущее России с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками».

«Рассматриваем это как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела», — сказали в МИД.

Ранее Москва отказалась посетить Мюнхенскую конференцию, которая проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Уточняется, что причиной отказа стали ограничения для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19, а также резкие высказывания организаторов мероприятия.

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Виктория Кондратьева
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