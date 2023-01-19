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08:13, 19 января 2023Мир

Россию отказались приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Reuters: российские чиновники не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Чиновники из российского правительства не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году, которая должна состояться 17-19 февраля. Об этом ее председатель Кристоф Хойсген заявил в интервью Reuters.

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — подчеркнул он.

В прошлом году Москва сама обещала, что не направит своих представителей на Мюнхенскую конференцию 2023-го. Тогда в МИД объяснили это «различными причинами». При этом в ведомстве подчеркивали, что конференция «превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам, и интерес в Москве к этому мероприятию пропал».

Более того, российские чиновники не присутствовали на конференции и в 2022-м, она проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Отказ объяснили тем, что для обладателей не признанных Евросоюзом вакцин от COVID-19 действуют некие ограничения.

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Виктория Кондратьева
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