Россиян предупредили об особенности гибридных машин

Автоэксперт Кадаков предупредил о «зимнем» снижении запаса хода гибридов вдвое

Об особенностях эксплуатации гибридных машин в условиях российской зимы порталу 360.ru рассказал главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

При отрицательных температурах в случае гибридных машин значительно сокращается запас хода, отметил специалист. Если в теплый сезон машина способна преодолевать исключительно на электротяге 200 километров, то с наступлением холодов этот показатель снизится до 100 километров. При этом серьезных сложностей с эксплуатацией не возникнет, подчеркнул Кадаков. Техника исправно работает в любых регионах России, но владельцу необходимо учитывать эту особенность.

Ранее китайская компания Geely анонсировала выход на российский рынок гибридного кроссовера с последовательной силовой установкой EX5 EM-R. До этого модель была представлена в России электрической версией EX5, а также моделью с параллельно-последовательной гибридной установкой EM-i. Под капотом кроссовера EX5 EM-R установлен полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор-генератор мощностью 99 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической трансмиссией E-DHT. Электрический двигатель выдает пиковые 218 лошадиных сил и 262 ньютон-метра крутящего момента. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея восстанавливает заряд с 30 до 80 процентов за 20 минут, если используется быстрая зарядка постоянным током.