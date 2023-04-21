В МИД России оценили план Китая по урегулированию украинского кризиса

Замглавы МИД Галузин: план Китая по Украине частично может стать основой для мира

Некоторые положения плана Китая по установлению мира на Украине представляют большой интерес и демонстрируют искреннее желание Пекина помочь с разрешением украинского кризиса; частично его положения могут стать основой для будущего документа. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью RT.

«Прежде всего мы благодарны нашим китайским партнерам за их искреннее намерение, желание внести вклад в решение украинского кризиса. Некоторые положения мирного плана, представленного нашими китайскими коллегами, могут быть основой, базой для будущих мирных усилий», — заявил он.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 инициатив. Ключевыми позициями плана является возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий. Пекин также призвал стороны конфликта к уважению территориального суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.