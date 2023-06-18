Госсекретарь США прибыл с визитом в Китай

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин, сообщает портал The Paper.

Подчеркивается, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США. У Блинкена запланирована встреча с Министром иностранных дел страны Цинь Ганом.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Блинкен во время визита в Китай 18-19 июня планирует обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Помимо этого бывший госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что текущая траектория отношений Вашингтона и Пекина может привести к военному конфликту между Соединенными штатами и Китаем. В частности, он указал на разные взгляды двух стран относительно Тайваня.