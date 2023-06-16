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08:10, 16 июня 2023Мир

В США допустили военный конфликт с Китаем из-за Тайваня

Киссинджер: текущая траектория отношений США и Китая может привести к военному конфликту

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что текущая траектория отношений Вашингтона и Пекина может привести к военному конфликту между Соединенными штатами и Китаем. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

В частности, он указал на разные взгляды двух стран относительно Тайваня. «Но я также думаю, что нынешняя траектория отношений должна быть изменена», — подчеркнул Киссинджер. Он отметил, что дипломатия возвращается. Кроме того, действующий госсекретарь США Энтони Блинкен должен посетить Пекин в ближайшие дни.

Ранее Генри Киссинджер заявил, что решение проблемы Тайваня в настоящее время найти невозможно, поэтому нынешнее положение вещей следует сохранять. Он предложил исходить из формулы, которая поддерживает соответствующий статус острова в течение определенного количества лет, в течение которых стороны не будут угрожать друг другу или ограничат размещение своих сил, направленных друг против друга. При этом, подчеркнул экс-госсекретарь, такая формула потребует аккуратности в формулировках, «чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране».

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    Марина Совина
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