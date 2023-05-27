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02:40, 27 мая 2023Мир

Киссинджер заявил о невозможности решить проблему Тайваня

WSJ: экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о невозможности решить проблему Тайваня

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Решение проблемы Тайваня в настоящее время найти невозможно, поэтому нынешнее положение вещей следует сохранять. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) к своему 100-летнему юбилею.

«Нет никакого решения, кроме времени», — ответил экс-госсекретарь на соответствующий вопрос.

Он предложил исходить из формулы, которая поддерживает соответствующий статус острова в течение определенного количества лет, в течение которых стороны не будут угрожать друг другу или ограничат размещение своих сил, направленных друг против друга.

При этом, подчеркнул Киссинджер, такая формула потребует аккуратности в формулировках, «чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране». «Это задачи, которые можно представить, но не могу сказать, можно ли их решить», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции на полях саммита G7, предупредил Китай о последствиях в случае «односторонних шагов» в адрес Тайваня.

Власти Тайваня считают, что активность Китая угрожает безопасности острова. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем, впрочем, возобновились в конце 1980-х годов.

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    Марина Совина
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