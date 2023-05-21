Президент США Байден пригрозил Китаю ответом в случае агрессии в адрес Тайваня

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции на полях саммита G7, предупредил Китай о последствиях в случае «односторонних шагов» в адрес Тайваня. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не намерены говорить Китаю, как ему поступать. Мы дали понять, что не ожидаем провозглашения Тайванем своей независимости. В то же время мы намерены гарантировать, что Тайвань сможет себя защитить», — подчеркнул президент, намекая на возможную агрессию в адрес острова со стороны КНР.

Власти Тайваня считают, что активность Китая угрожает безопасности острова. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем, впрочем, возобновились в конце 1980-х годов.