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13:30, 21 мая 2023Мир

Байден пригрозил Китаю ответом в случае агрессии в адрес Тайваня

Президент США Байден пригрозил Китаю ответом в случае агрессии в адрес Тайваня

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции на полях саммита G7, предупредил Китай о последствиях в случае «односторонних шагов» в адрес Тайваня. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не намерены говорить Китаю, как ему поступать. Мы дали понять, что не ожидаем провозглашения Тайванем своей независимости. В то же время мы намерены гарантировать, что Тайвань сможет себя защитить», — подчеркнул президент, намекая на возможную агрессию в адрес острова со стороны КНР.

Власти Тайваня считают, что активность Китая угрожает безопасности острова. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем, впрочем, возобновились в конце 1980-х годов.

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Виктория Кондратьева
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