Испанского футболиста приговорили к тюремному сроку за изнасилование

Испанского футболиста Рафаэля Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы за изнасилование

Испанского футболиста Рафаэля Мира приговорили к тюремному сроку за изнасилование. Об этом сообщает Marca.

28-летнего игрока приговорили к 8,5 года тюрьмы. Помимо этого, он должен будет выплатить жертве 64 тысячи евро.

Мира обвинили в том, что 1 сентября 2024 года он вместе с другом совершил насильственные действия в отношении двух девушек, с которыми они познакомились на дискотеке. Отмечается, что один из случаев произошел в ванной, а второй — на пляже неподалеку от дома Мира. Друга футболиста приговорили к 2,5 года тюрьмы и 6280 евро штрафа. По ходу следствия Мир отрицал вину в совершенном преступлении и настаивал, что его контакт с пострадавшей произошел по взаимному согласию. Футболист заявил, что будет обжаловать приговор.

Прошлый сезон Мир провел 29 матчей за «Эльче», в которых забил восемь голов. В составе «Севильи» он выиграл Лигу Европы.

Ранее стало известно, что игрок сборной Португалии Рафаэль Леау может пропустить несколько матчей ЧМ-2026 из-за удаления в товарищеском матче с Чили. В конце первого тайма Леау устроил драку с чилийцем Иваном Романом.