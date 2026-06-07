Португалец оказался под угрозой дисквалификации на ЧМ из-за драки в товарищеском матче

Рафаэль Леау оказался под угрозой дисквалификации на ЧМ из-за драки в товарищеском матче

Полузащитник сборной Португалии Рафаэль Леау может пропустить несколько матчей чемпионата мира (ЧМ) — 2026 из-за дисквалификации. Об этом сообщает Goal.

В ночь на воскресенье, 7 июня, футболист был удален в товарищеской игре против Чили (2:1). В конце первого тайма Леау устроил драку с чилийцем Иваном Романом.

Обычно красная карточка влечет за собой дисквалификацию только в следующих товарищеских матчах, но если она показана за агрессивное поведение, Международная федерация футбола (ФИФА) может расширить отстранение на официальные встречи.

По информации источника, дисциплинарный орган ФИФА рассмотрит поведение Леау и примет решение. На групповом этапе португальцы сыграют со сборными Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.