Сбитый над российским городом беспилотник попал на видео

Семеро росгвардейцев награждены за сбитые беспилотники над Петербургом

Один из летевших на Петербург и Ленинградскую область беспилотников попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видно, как летит дрон, а потом его подбивают.

В ведомстве сообщили, что украинские беспилотники в небе над Петербургом и областью сбивали военнослужащие по призыву, выполнявшие задачи в составе постов воздушного наблюдения подразделений по охране важных государственных объектов. В результате их действий 3 и 6 июня своих целей не достигли четыре беспилотника.

После этого росгвардейцам вручили наградные знаки «За отличие в службе» II степени. Их получили семь военнослужащих.

Ранее беспилотник ударил по жилому дому в Орле.