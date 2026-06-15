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17:07, 15 июня 2026Силовые структуры

Сбитый над российским городом беспилотник попал на видео

Семеро росгвардейцев награждены за сбитые беспилотники над Петербургом
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Один из летевших на Петербург и Ленинградскую область беспилотников попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видно, как летит дрон, а потом его подбивают.

В ведомстве сообщили, что украинские беспилотники в небе над Петербургом и областью сбивали военнослужащие по призыву, выполнявшие задачи в составе постов воздушного наблюдения подразделений по охране важных государственных объектов. В результате их действий 3 и 6 июня своих целей не достигли четыре беспилотника.

После этого росгвардейцам вручили наградные знаки «За отличие в службе» II степени. Их получили семь военнослужащих.

Ранее беспилотник ударил по жилому дому в Орле.

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