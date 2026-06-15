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Силовые структуры
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17:05, 15 июня 2026Силовые структуры

Рассказавший в чате о воинской части россиянин получил 18 лет колонии

В Краснодаре осудили мужчину за государственную измену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили мужчину за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 33-летний житель Новороссийска разместил в одном из публичных чатов, который курируется украинскими спецслужбами, полученные во время военной службы данные о силах и средствах одного из воинских подразделений России, находящегося в Краснодарском крае.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин по фамилии Король приговорен за съемку машины военного.

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