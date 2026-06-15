Рассказавший в чате о воинской части россиянин получил 18 лет колонии

В Краснодаре осудили мужчину за государственную измену

В Краснодаре осудили мужчину за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 33-летний житель Новороссийска разместил в одном из публичных чатов, который курируется украинскими спецслужбами, полученные во время военной службы данные о силах и средствах одного из воинских подразделений России, находящегося в Краснодарском крае.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин по фамилии Король приговорен за съемку машины военного.