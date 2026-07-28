Вэнс рассказал о жестком споре с сенатором Грэмом об Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о жестком споре с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по вопросу финансирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины», — заявил он, выступая у гроба Грэма.
Вэнс также напомнил, что сенатор Грэм был жестким сторонником помощи Украине и продвигал эту идею в Сенате США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм любил войну и всегда выступал за усиление армии.