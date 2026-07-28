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19:43, 28 июля 2026Авто

В России предложили ввести лимиты для европротокола

Глава ВСС Уфимцев заявил о критической убыточности ОСАГО в 60 регионах России
Марина Аверкина

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

За введение технических и юридических ограничений при оформлении дорожных аварий по европротоколу выступил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он напомнил, что сама процедура необходима: она позволяет водителям быстро зафиксировать происшествие, не дожидаться сотрудников ГАИ и не создавать заторы. Проблема в том, что электронный формат европротокола породил мошеннические схемы, пишут «Известия».

Особенно остро проблема проявилась в Новосибирске. Регион вышел на первое место по числу оформленных через «Госуслуги» и мобильные приложения европротоколов. Процедура с фотофиксацией занимает здесь около восьми минут при среднероссийском показателе 20–23 минуты. По словам Уфимцева, такая динамика заставляет задуматься о поставленных на поток ДТП. Эксперт настаивает: у страховщика должен быть альтернативный алгоритм, если есть малейшие сомнения.

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Предлагаемые меры можно включить в один из уже рассматриваемых законопроектов. Речь о поправках об ограничении выплат по ОСАГО суммой 400 тысяч рублей или о реформе натурального возмещения. Также стоит вопрос о необходимости перечисления компенсации напрямую потерпевшему или его законному представителю. Предложения направлены на недопущение роста стоимости полиса ОСАГО из-за заработка автоюристов и использования «серых» зон законодательства.

По словам Уфимцева, в настоящее время почти 60 регионов приблизились к критической отметке по убыточности в ОСАГО. «Если быстро не принять хотя бы часть поправок, стоимость полиса начнет расти. Нужно приложить максимум усилий, чтобы часть прошла уже в этом году», — подытожил эксперт.

Ранее Верховный суд РФ освободил автомобилистов от одной обязанности. Теперь водители могут не возить с собой распечатанную (бумажную) версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде.

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