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17:07, 15 июня 2026Мир

Cтало известно о планах Гааги разместить лагеря для российских военнопленных

Посольство России: Гаага тестирует размещение лагеря для российских военнопленных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hesham Elsherif / Getty Images

Нидерланды тестируют размещение лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией. Об этом заявили в посольстве РФ в Гааге, сообщает РИА Новости.

«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», — рассказали в российской дипмиссии.

Уточняется, что это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».

В посольстве заявили, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.

Ранее посольство России в Нидерландах высмеяло планы Европейского союза ввести санкции против российской рыбы. В дипмиссии ЕС предложили запретить европейцам дышать воздухом, который приносит ветром из России.

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