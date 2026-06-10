Посольство РФ предложило ЕС запретить европейцам дышать российским воздухом

Посольство РФ в Нидерландах высмеяло планы Европейского союза (ЕС) ввести санкции против российской рыбы, предложив ЕС запретить европейцам дышать воздухом, который приносит ветром из России. Комментарий дипмиссии опубликован в соцсети X.

«У нас есть идея получше: вместо того чтобы вводить запрет на российскую рыбную продукцию (и да, готовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», — заявили в посольстве.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. В ЕС также задумались о новых ограничениях в сферах энергетики, финансовых услуг и криптоторговли.