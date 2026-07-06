Полковник Баранец: ВС РФ после Константиновки будут продвигаться к Славянску и Краматорску

Константиновка стала сейчас самым горячим местом боев для армии России. После нее войска имеют возможность пойти на Дружовку. Главное направление боев в зоне специальной военной операции (СВО) на 2026 год в беседе с «Царьградом» назвал полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, взяв под контроль Дружовку, для российских военных «открывается простор на Славянск и Краматорск». Сейчас же главная задача — сделать полную зачистку Константиновки от сил Украины.

Тем не менее именно это направление Баранец счел основным на данном этапе СВО. «И оно останется главным до тех пор, пока не будут освобождены Славянск и Краматорск», — сказано в сообщении.

Все это стратегическая задача Российской армии на 2026 год Виктор Баранец полковник в отставке

3 июля в Кремле официально объявили о взятии под контроль Константиновки в ДНР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, добиться такого успеха удалось только благодаря мужеству российских военных. Тогда же стало известно, что российские подразделения находятся в восьми километрах от Славянска.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Баранец также заявил, что если Россия возьмет Одесскую и Николаевскую области под контроль, то это заставит Киев сдаться. Он отметил, что это в том числе «ближайшие задачи» для ВС РФ, которые приблизят тот самый момент, когда «противник выбросит белый флаг».