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18:42, 2 июля 2026Россия

Полковник высказался о взятии Одессы под контроль России

Полковник Баранец: Украина сдастся, если Россия возьмет Одессу и Николаев
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если Россия возьмет Одесскую и Николаевскую области под контроль, это заставит Украину сдаться. Так о будущем спецоперации высказался полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с изданием «Абзац».

«Ближайшие задачи – это полное установление контроля над территориями ДНР, Запорожья и Херсонской области, потом Одесса и Николаев. Естественно, нужно расширять буферные зоны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях (...) Это сумма главных задач, которые могут привести к тому, что противник выбросит белый флаг», — заявил Баранец.

По словам полковника, России необходимо продолжать наносить масштабные удары по энергетической системе Украины.

Ранее российский военблогер Михаил Звинчук оценил идею отправки десанта в Одессу. Он подчеркнул, что такое решение, как и другие масштабные войсковые операции, нецелесообразно проводить без длительной подготовки на нескольких уровнях.

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