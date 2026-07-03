Медведев: Подразделения Южной группировки находятся в 8 км от Славянска

Подразделения Южной группировки войск находятся в восьми километрах от Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил командующий группировкой войск Сергей Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения третьей армии продвинулись на 22 километра (…) Передовые штурмовые подразделения третьей армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск», — рассказал Медведев о продвижении военнослужащих в докладе президенту России Владимиру Путину.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. До того полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что после взятия города открывается оперативный простор на Славянск и Краматорск.