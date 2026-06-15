Захарова призвала Польшу не лишать Зеленского ордена, чтобы увековечить позор

Польша не должна лишать президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, чтобы увековечить позор, вызванный героизацией им нацистских коллаборантов. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся. Чтобы потом несмываемым пятном эта отметина лежала на официальной Варшаве», — предложила дипломат.

Между Польшей и Украиной началась напряженность после того, как 26 мая Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (УПА, признана экстремистской и запрещена в России). Это решение вызвало резкую критику в Польше. Экс-президент Лех Валенса заявил, что украинский лидер оскорбил память поляков, а МИД Польши вызвал украинского посла для выражения обеспокоенности.

Также 10 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.