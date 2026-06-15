Захарова выступила с неожиданной просьбой к Польше

Польша не должна лишать президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, чтобы увековечить позор, вызванный героизацией им нацистских коллаборантов. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся. Чтобы потом несмываемым пятном эта отметина лежала на официальной Варшаве», — предложила дипломат.
Между Польшей и Украиной началась напряженность после того, как 26 мая Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (УПА, признана экстремистской и запрещена в России). Это решение вызвало резкую критику в Польше. Экс-президент Лех Валенса заявил, что украинский лидер оскорбил память поляков, а МИД Польши вызвал украинского посла для выражения обеспокоенности.
Также 10 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.