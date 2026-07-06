Сенатор Джабаров: Сербия давно подвергается беспрецедентному давлению в вопросе санкций

Руководство Сербии уже давно подвергается беспрецедентному давлению, однако старается не присоединяться к антироссийским санкциям, которые вводят европейские страны, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Министр правительства Сербии Ненад Попович ранее заявил, что республика никогда не введет санкции против России, несмотря на огромное давление. По словам министра, Сербия получает реальные политические угрозы. Однако, подчеркнул он, Белград — стойкий и знает, кто его друзья.

«Беспрецедентному давлению уже не один год подвергается руководство Сербии, в частности президент [Александр] Вучич. Надо отдать должное сербам, они до последнего стараются ни в коем случае не присоединяться к европейским странам, которые вводили против нас и вводят санкции», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил надежду на то, что в ближайшее время страны, которые наиболее агрессивно вводят санкции против России, захотят вернуть отношения с Москвой, которые сегодня есть у Белграда. Он также подчеркнул, что санкционная политика приносит больше вреда ее инициаторам, чем России.

«Я надеюсь, что все-таки настанет в ближайшее время момент, когда страны, которые наиболее агрессивно вводят против нас санкции, еще будут мечтать о тех отношениях, которые есть у Сербии и России. Речь идет о том, что рано или поздно они поймут, что изолировать Россию невозможно, а санкционная политика не меньше вреда приносит самим странам, которые вводят санкции», — отметил Джабаров.

Россия готова поддержать Сербию в преодолении трудностей, добавил сенатор, выразив надежду на то, что у Белграда хватит мужества и выдержки.

«Будем надеяться, что сербам хватит выдержки и мужества, а мы, наверное, готовы со своей стороны всегда им помогать преодолевать трудности», — подчеркнул Джабаров.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие недели собирается покинуть свой пост. Об этом он заявил перед акцией «Сербия, одна семья», организованной в поддержку правящей партии и политики сербского лидера.