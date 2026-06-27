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20:59, 27 июня 2026Мир

Вучич сообщил о последних неделях нахождения на посту президента Сербии

Президент Сербии Вучич заявил о последних неделях нахождения на этой должности
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в ближайшие недели собирается покинуть свой пост. Об этом он заявил перед акцией «Сербия, одна семья», организованной в поддержку правящей партии и политики сербского лидера, сообщается в Telegram-канале «Известий».

Выйдя к собравшимся людям, Вучич сказал, что в последний раз выступает перед таким количеством граждан в качестве президента. Он подчеркнул, что верно служил стране 14 лет, находясь при этом на разных постах.

Также глава государства напомнил участникам акции слова оппонентов, ранее утверждавших, что он никогда не уйдет с этой должности. «Это мои последние дни и недели как президента республики», — обратил внимание он.

Срок полномочий Вучича истекает в мае 2027 года. Если он примет решение о досрочной отставке, спустя 90 дней после этого, по закону, должны состояться внеочередные президентские выборы.

О своей возможной отставке президент Сербии проинформировал в конце мая в ходе поездки в Китай. «Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — рассказал он тогда журналистам.

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