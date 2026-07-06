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12:54, 6 июля 2026Наука и техника

«Калашников» отгрузил ракеты для «Стрел»

«Калашников» отгрузил партию ЗУР 9М333 для комплексов «Стрела-10»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Концерн «Калашников» отгрузил крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 заказчику в рамках государственного контракта. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Высокоточные 9М333 применяют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10». Серийное производство новых ЗУР началось в 2020 году. «За это время изделие положительно зарекомендовало себя в ходе выполнения боевых задач, в том числе — в условиях специальной военной операции», — подчеркнул концерн.

9М333 предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток. Изделие работает по принципу «выстрелил и забыл». Головка самонаведения ракеты работает в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах.

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В июне представитель концерна «Калашников» сообщил, что производитель освоит выпуск нового ЗРК «Крона-Э».

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