Студия принадлежащего Порошенко «5 канала» была повреждена в результате удара по Киеву

Студия принадлежащего бывшему президенту Украины и предпринимателю Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «5 канала» была повреждена в результате массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву в ночь на 6 июля. Сообщение опубликовано на странице телеканала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Помещения подверглись значительным разрушениям. Повреждена студия», — говорится в публикации.

По утверждениям «5 канала», при ударе ВС России была уничтожена часть съемочной техники и разгромлены рабочие места в редакции. При этом никто из находившихся в офисе сотрудников не пострадал.

Как сообщается, из-за последствий атаки телеканал не может оперативно возобновить вещание в телеэфире, однако продолжает трансляцию в YouTube.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на «нехорошие результаты» работы украинской системы ПВО в ночь на 6 июля. Политик также выразил надежду на то, что США и страны Европы после саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре выйдут «с сильными решениями в поддержку защиты неба» Украины.