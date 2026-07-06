Допрос юного россиянина после возгорания на железной дороге показали на видео

В Санкт-Петербурге задержали подростка за поджог на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 14-летнего жителя по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным полиции, юноша поджег железнодорожное оборудование на перегоне станций «Мельничный Ручей — Ржевка». Для этого он использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, которые купил в строительном магазине.

Юноша рассказал полицейским, что в соцсетях ему написал неизвестный и стал угрожать уголовным преследованием, после чего отправил координаты и убедил совершить поджог. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Школьнику избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали школьницу за поджог АЗС.

