Стало известно о смерти почти пяти тысяч животных на российской ферме

В Пермском крае 4,5 тысячи свиней сгорели при пожаре на частной ферме

В Пермском крае почти пять тысяч свиней сгорели при пожаре на частной ферме в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. О смерти животных пишет Mash в Telegram.

По информации издания, возгорание охватило площадь в 4,5 тысячи квадратных метров. Из всего поголовья уцелели только 300 свиней, 4,5 тысячи не спасли.

По одной из версий, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Также в качестве причины рассматривается замыкание электропроводки. Специалисты МЧС проводят экспертизу.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода заживо сгорели около 200 чихуахуа. Как установили в МЧС, возгорание произошло в надворной постройке на площади 50 квадратных метров. Хозяйка животных является заводчицей. Она пыталась спасти собак самостоятельно, но не смогла.