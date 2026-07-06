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12:49, 6 июля 2026Россия

Стало известно о смерти почти пяти тысяч животных на российской ферме

В Пермском крае 4,5 тысячи свиней сгорели при пожаре на частной ферме
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sasha Zai / Shutterstock / Fotodom

В Пермском крае почти пять тысяч свиней сгорели при пожаре на частной ферме в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. О смерти животных пишет Mash в Telegram.

По информации издания, возгорание охватило площадь в 4,5 тысячи квадратных метров. Из всего поголовья уцелели только 300 свиней, 4,5 тысячи не спасли.

По одной из версий, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Также в качестве причины рассматривается замыкание электропроводки. Специалисты МЧС проводят экспертизу.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода заживо сгорели около 200 чихуахуа. Как установили в МЧС, возгорание произошло в надворной постройке на площади 50 квадратных метров. Хозяйка животных является заводчицей. Она пыталась спасти собак самостоятельно, но не смогла.

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