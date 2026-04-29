13:50, 29 апреля 2026Россия

Около 200 чихуахуа заживо сгорели в российском городе

МЧС: Около 200 чихуахуа стали жертвами пожара в Нижнем Новгороде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода около 200 собак породы чихуахуа стали жертвами пожара на улице Воронихина. Об этом сообщило региональное МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло в надворной постройке. К приезду пожарных, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. В результате находившиеся внутри животные сгорели заживо. Сейчас дознаватели выясняют причину происшествия.

Как выяснил Shot, хозяйка собак является заводчицей. Она пыталась спасти чихуахуа самостоятельно, но не смогла.

Ранее сотрудники полиции и волонтеры зоозащиты нашли десятки истерзанных тел животных в квартире в Нижнем Новгороде. Как стало известно, к правоохранителям обратились жильцы дома, которые пожаловались на сильный запах и доносящийся из помещения лай. Когда владелица по просьбе силовика открыла дверь, то внутри оказались сотни животных, в том числе расчлененные и разложенные по банкам с бирками, на которых были указаны даты смерти и клички. В некоторых из банок, как утверждается, лежали вырванные глаза.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Богатейшего человека России попросили вернуть что-то из офшоров

    Управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина

    Сообщивший о теракте россиянин попал под следствие

    «Самолет» возглавил антирейтинг по нарушениям сроков строительства

    Россия и Белоруссия запустят четыре спутника

    Зумеры признались в одной мечте

    Зеленский от всех украинцев отблагодарил британского короля

    Сыщики раскрыли расправы преступника по кличке Паук

    Россияне бросились скупать дорогие туры в Грузию

    Все новости
