Около 200 чихуахуа заживо сгорели в российском городе

МЧС: Около 200 чихуахуа стали жертвами пожара в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода около 200 собак породы чихуахуа стали жертвами пожара на улице Воронихина. Об этом сообщило региональное МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в ведомстве, возгорание произошло в надворной постройке. К приезду пожарных, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. В результате находившиеся внутри животные сгорели заживо. Сейчас дознаватели выясняют причину происшествия.

Как выяснил Shot, хозяйка собак является заводчицей. Она пыталась спасти чихуахуа самостоятельно, но не смогла.

Ранее сотрудники полиции и волонтеры зоозащиты нашли десятки истерзанных тел животных в квартире в Нижнем Новгороде. Как стало известно, к правоохранителям обратились жильцы дома, которые пожаловались на сильный запах и доносящийся из помещения лай. Когда владелица по просьбе силовика открыла дверь, то внутри оказались сотни животных, в том числе расчлененные и разложенные по банкам с бирками, на которых были указаны даты смерти и клички. В некоторых из банок, как утверждается, лежали вырванные глаза.

