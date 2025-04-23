Квартиру с сотней истерзанных тел животных открыли под смех хозяйки в российском городе

В квартире в Нижнем Новгороде полиция и волонтеры нашли десятки тел животных

Сотрудники полиции и волонтеры зоозащиты нашли десятки истерзанных тел животных в квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «RT на русском».

По информации издания, в полицию пожаловались жильцы дома. Они рассказали, что из подозрительной квартиры исходит сильное зловоние, а внутри слышен лай собак. Когда на место приехала владелица жилья и по просьбе полицейского открыла дверь, то внутри были обнаружены останки примерно сотни животных, в том числе расчлененные и разложенные по банкам с бирками, на которых были указаны дата смерти и кличка животного. В некоторых из банок, как утверждается, лежали лишь вырванные глаза. Также на полу были якобы обнаружены шприцы с кровью.

Часть животных была еще жива, им оказали помощь и передали на передержку жителям города. Присутствовавшие при изучении квартиры общественники сообщают, что квартиру открывали под смех хозяйки. Та заявила волонтерам, что животные и их останки — собственность ее совершеннолетнего сына.

Мужчина, которого подозревают в живодерстве, может быть психически нездоров. «Он еще мальчиком ходил с косичками, с бантиками. В последнее время стал агрессивен, ходил с баллончиком, кидался на людей на остановках, нападал на соседей», — рассказала о сыне хозяйки квартиры общественный инспектор по защите животных Лара Саплина. Сейчас оба — и мать, и сын, — проходят психиатрическую экспертизу. Утверждается, будто в телефоне предполагаемого живодера нашли видео- и фотодоказательства его вины.

Ранее сообщалось, что в Башкирии живодеры содрали шкуру с собаки и выкололи ей глаз. Кто напал на собаку — неизвестно, однако зоозащитники намерены писать заявление в полицию.