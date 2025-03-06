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15:49, 6 марта 2025Россия

Живодеры содрали шкуру и выкололи глаз собаке в российском городе

В Башкирии живодеры содрали шкуру и выкололи глаз собаке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Неизвестные живодеры содрали шкуру и выкололи глаз собаке в Башкирии. О пострадавшем животном сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Все произошло в городе Белебей. Зверя нашли местные волонтеры. У собаки отсутствовала часть шкуры, а также правый глаз. На данный момент ее отвезли в ветеринарную клинику в Уфу.

Кто напал на собаку — неизвестно, однако зоозащитники намерены писать заявление в полицию.

Ранее житель Омска в частном секторе выкинул собаку из автомобиля Infiniti и уехал. Известно, что пес не хотел выходить из автомобиля, тогда мужчина схватил его за шкирку и вышвырнул из салона. Местные отметили, что теперь собака живет на улице. Люди пытались ей помочь, однако напуганное животное отказывается идти на контакт.

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