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08:04, 28 февраля 2025Россия

Россиянин выкинул собаку из Infiniti и уехал

Житель Омска выкинул собаку из автомобиля Infiniti и уехал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Омска в частном секторе выкинул собаку из автомобиля Infiniti и уехал. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным российского издания, все произошло неподалеку от улицы 10-лет Октября. Пес выходить из автомобиля не хотел, тогда мужчина схватил его за шкирку и вышвырнул из салона.

Местные отметили, что теперь собака живет на улице. Люди пытались ей помочь, однако напуганное животное отказывается идти на контакт. Возможно, что с псом жестоко обращались.

До этого сообщалось, что на Камчатке спасли собаку от пытавшего ее съесть живодера. Полиция задержала садиста и возбудила в отношении него уголовное дело, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Истерзанную собаку удалось выходить ветеринарам.

ЖЗЛ
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