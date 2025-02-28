Россиянин выкинул собаку из Infiniti и уехал

Житель Омска выкинул собаку из автомобиля Infiniti и уехал

Житель Омска в частном секторе выкинул собаку из автомобиля Infiniti и уехал. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным российского издания, все произошло неподалеку от улицы 10-лет Октября. Пес выходить из автомобиля не хотел, тогда мужчина схватил его за шкирку и вышвырнул из салона.

Местные отметили, что теперь собака живет на улице. Люди пытались ей помочь, однако напуганное животное отказывается идти на контакт. Возможно, что с псом жестоко обращались.

До этого сообщалось, что на Камчатке спасли собаку от пытавшего ее съесть живодера. Полиция задержала садиста и возбудила в отношении него уголовное дело, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Истерзанную собаку удалось выходить ветеринарам.