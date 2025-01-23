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07:59, 23 января 2025Силовые структуры

Россияне спасли собаку от пытавшего ее съесть живодера

На Камчатке предстает перед судом пытавший заколоть и съесть собаку живодер
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В Петропавловске-Камчатском предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в жестоком обращении с животным. Об этом в четверг, 23 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина в ноябре 2024 года приобрел собаку, планируя в дальнейшем добавлять части ее тела в пищу и поедать. В день забоя он начал бить животное ножом, но на крики пса прибежала соседка по квартире, которая сразу же вызвала полицию и попыталась защитить собаку. Желая избавиться от улик живодеры выбросил в окно сначала нож, а затем и собаку.

Полиция задержала садиста и завела в отношении него уголовное дело, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом, что касается собаки, то ее спасли и выходили при помощи ветеринаров неравнодушные соседи.

21 сентября защитники животных в Госдуме призвали ужесточить наказание живодерам. К ужесточению наказания призвал депутат Госдумы от «Единой России» и по совместительству зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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