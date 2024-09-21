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18:22, 21 сентября 2024Россия

Защитники животных в Госдуме призвали ужесточить наказание живодерам

Депутат Госдумы Бурматов призвал ужесточить наказание живодерам

Фото: freepic.diller / freepik

Живодерам не должны назначать «смешные» тюремные сроки. К ужесточению наказания призвал депутат Госдумы от «Единой России» и по совместительству зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий дал такой комментарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас не то что суды не дают наказания по верхней планке, у нас очень часто уголовные дела даже не возбуждаются по этим статьям», — подчеркнул он.

Правильная правоприменительная практика в случае издевавшихся над животными предполагает неотвратимое наказание для уголовника, подчеркнул замглавы профильного комитета.

Ранее житель подмосковных Мытищ привязал двух собак к своему автомобилю и протащил их по асфальту. Машина россиянина попала на камеру наблюдения подъезда в Подмосковье. Он задержан.

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      Глеб Бажуткин
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